Mençuna Şelalesi görenleri kendisine hayran bırakıyor

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan doğa güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi'ndeki Mençuna Şelalesi sonbaharda bambaşka bir güzelliğe bürünüyor.

Yeşilin her tonundan içerisinde bulunan Kamilet Vadisi, el değmemiş ormanları, bitki çeşitliliği, dereleri, yaban hayatı, tarihi köprüleri ve şelaleleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip. Derelerinde kesme taşlardan yapılmış tarihi köprüleri ve gür bitki örtüsüyle kaplı doğal güzellikleri bir arada barındıran Kamilet Vadisi'nde bütün dikkatleri ise Mençuna Şelalesi üzerinde topluyor.

Araçlarla şelalenin aşağı kısmındaki tesisleşmenin bulunduğu alana kadar ulaşabilen ziyaretçiler, 20 dakika yürüyerek etrafı yoğun bitki örtüsüyle kendisine hayran bırakan, görselliği ile kartpostalları aratmayan Mençuna Şelalesi ile karşılaşıyor.

92 metre yüksekliğinde 3 basamaktan oluşuyor

Toplam üç basamaktan oluşan şelale, Arılı Dağları'ndan başlayan küçük derelerin birleşmesiyle oluşuyor ve yaklaşık 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülüyor. Şelale, vadi tabanında küçük bir göl oluşturuyor. Doğa harikası Mençuna Şelasi'nin ziyaretçileri ise bu küçük göle girerek tadını çıkartıyor.

Mençuna Şelalesini görmek için Trabzon'dan gelen Necat Ağırman bugün tatil günü olduğu için bir arkadaşımızın tavsiyesiyle buraya görmek istedik dedi. Ağırman," ilk kez geliyorum ve çok etkilendim harika bir manzarası var herkese tavsiye ederim. Mevsim nedeniyle su yoğunluğu fazla değil ama bu mevsimde gelinmesinde fayda var. Temiz hava kalabalık olmadığı için tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Ağırman ziyaretçilere bu bölgelere geldiklerinde doğayı buldukları gibi temiz bırakmalarını isteyerek sözlerine son verdi.