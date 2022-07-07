Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (2)

KAYALAR DAHİL 31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

İzmir'in Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menderes Belediyesi'ne yönelik açılan soruşturma kapsamında, Özdere'de imar planına aykırı şekilde 5 yıldızlı otel inşaatına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum'daki 2 villanın aracılar kullanılıp 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı. Aynı soruşturma dosyası kapsamında 4'ü eski, 3'ü mevcut belediye dönemine ait çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalesinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 28 kişi gözaltına alındı. Bu ihalelerde, kamunun yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratıldığı iddia edildi.