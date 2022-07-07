Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (2) - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (2)

07.07.2022 13:57
Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (2)

KAYALAR DAHİL 31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİİzmir'in Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menderes Belediyesi'ne yönelik açılan soruşturma kapsamında, Özdere'de imar planına aykırı şekilde 5 yıldızlı otel inşaatına izin verildiği belirlendi.

KAYALAR DAHİL 31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

İzmir'in Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menderes Belediyesi'ne yönelik açılan soruşturma kapsamında, Özdere'de imar planına aykırı şekilde 5 yıldızlı otel inşaatına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum'daki 2 villanın aracılar kullanılıp 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı. Aynı soruşturma dosyası kapsamında 4'ü eski, 3'ü mevcut belediye dönemine ait çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalesinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 28 kişi gözaltına alındı. Bu ihalelerde, kamunun yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 31'i de dün adliyeye sevk edildi. Mustafa Kayalar'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 22 şüpheli ise savcılıkta ifadeleri sonrası salıverildi.Soruşturma dosyasını göz önünde bulunduran Mülkiye Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı'ndan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç'in görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Kurulun İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği dilekçede; tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve soruşturmanın selameti gibi etkenler göz önünde bulunduruldu. İçişleri Bakanlığı, Kayalar ile Güleç'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Davut CAN/ İZMİR,

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menderes Belediye Başkanı ile Yenikent Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı (2) - Son Dakika
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