Menderes Belediye Başkanı Kayalar: "Görevden Uzaklaştırılma Gerekçemi Bilmiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Menderes Belediye Başkanı Kayalar: "Görevden Uzaklaştırılma Gerekçemi Bilmiyorum"

07.07.2022 14:51
Menderes Belediye Başkanı Kayalar: "Görevden Uzaklaştırılma Gerekçemi Bilmiyorum"

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın kendisine ulaştığını belirten Kayalar, "Sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diye yazıyor. Gerekçesini bilmiyorum" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın kendisine ulaştığını belirten Kayalar, "Sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diye yazıyor. Gerekçesini bilmiyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Başkan Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi Ertan Güleç'i görevden uzaklaştırdı. Gözaltına alındıktan sonra dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kayalar, İçişleri Bakanlığı'nın kararının kendisine bugün saat 14.00 civarında ulaştığını belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kayalar, "Yazıda sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diyor. Gerekçesini bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.

BELEDİYE MECLİSİ 10 GÜN İÇİNDE TOPLANACAK

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler başlıklı 45. maddesine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in belediye meclisini 10 gün içinde toplaması gerekiyor. Buna göre başkanın seçim dönemini aşacak şekilde ceza alması halinde bir başkan, görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak şekilde ceza alması halinde ise başkanvekili seçilecek. Menderes Belediye Meclisi'nde görevden uzaklaştırılan Kayalar ve Güleç'in dışında 15 CHP'li üye, 8 AKP'li ve 1 MHP'li üye bulunuyor.

YORUMLAR
500
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Mustafa Kayalar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediye Başkanı Kayalar: 'Görevden Uzaklaştırılma Gerekçemi Bilmiyorum' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:18 TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
14:10 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 14:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: Menderes Belediye Başkanı Kayalar: "Görevden Uzaklaştırılma Gerekçemi Bilmiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement