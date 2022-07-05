Menderes Belediye Başkanı Kayalar, İfadeye Çağrıldı

Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen ve 26 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında ifadeye çağrıldı. Başkan Kayalar, "Bazı basın yayın kuruluşlarında hakkımda yer alan şahsıma adli işlem uygulandığına dair haberlerin herhangi bir gerçeklik payı yoktur. Soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'ne gelip görevimizi yerine getirdik. Yapılan operasyonla ilgili adli süreç devam etmekte olup, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında belediyenin bazı ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen 28 kişiden 26'sı gözaltına alınmış, 2 kişi ile ilgili de çalışmanın sürdüğü belirtilmişti. Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar da bugün operasyon kapsamında ifadeye çağrıldı.

"ADLİ İŞLEM UYGULANDIĞINA DAİR HABERLERİN GERÇEKLİK PAYI YOKTUR"

Başkan Kayalar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında hakkımda yer alan şahsıma adli işlem uygulandığına dair haberlerin herhangi bir gerçeklik payı yoktur. Soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'ne gelip görevimizi yerine getirdik. Yapılan operasyonla ilgili adli süreç devam etmekte olup, süreci yakından takip ediyoruz."