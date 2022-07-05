MENDERES BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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MENDERES BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

05.07.2022 12:28

İZMİR Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

İZMİR Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 32'ye çıktı. Çok sayıda şüphelinin olduğu operasyonun 'ihalelerde usulsüzlük' ve 'rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi. 28 kişinin gözaltına alındığı dünkü operasyonun ihaleler ile ilgili olduğu bildirildi. 4'ü eski, 3'ü mevcut belediye dönemine ait çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinin soruşturmaya konu edildiği öğrenildi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın konusunun ise rüşvet olduğu bildirildi. Rüşvet soruşturmasında 6 belediye çalışanının daha ifadesine başvurulacağı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Emniyetteki işlemleri süren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında hakkımda yer alan şahsıma adli işlem uygulandığına dair haberlerin herhangi bir gerçeklik payı yoktur. Soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'ne gelip, görevimizi yerine getirdik. Yapılan operasyonla ilgili adli süreç devam etmekte olup, süreci yakından takip ediyoruz" dedi. (DHA)

YORUMLAR
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Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı (3) Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı (3) Menderes Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı. Menderes Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı.
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MENDERES BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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