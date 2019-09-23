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Menderes Belediyesinden kreş müjdesi

42 dakika önce

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çocukların eğitim ve gelişimlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçeye yeni bir kreş açacaklarının müjdesini verdi.

Menderes Belediyesinden kreş müjdesi, System.String[]

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çocukların eğitim ve gelişimlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçeye yeni bir kreş açacaklarının müjdesini verdi. Başkan Kayalar, ilk kreşin Görece'de faaliyete gireceğini söyledi.


Yerel seçim çalışmalarında verdiği sözlerin tek tek yerine getirildiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderesimiz için belirlediğimiz projelerimizden birisi de kreş projemizdi" dedi.


Kayalar, "İlçemizin önemli ihtiyaçları arasında yer alan kreşi hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha en kısa sürede yerine getirmiş olacağız. İlk kreşimizi Görece Hürriyet Mahallemizde hayata geçireceğiz" dedi.


Proje ile çalışan annelerin yükünün hafifletileceğini bildiren Kayalar, "Amacımız; kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almaları. Hayata geçecek kreş projemiz ile kadın istihdamına da katkı sağlayacağız. Kuracağımız kreşlerimiz ile anneler işlerine çocuklar da kreşe gidebilecek. Kreşlerimiz çocuklarımızın gelişimine uygun, uzman eğitmenler eşliğinde iyi bir eğitim alarak keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacak donanımda hazırlanacak. Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri kreşimizde bütün detaylar düşünülürken, çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek" diye konuştu. - İZMİR

Mustafa Kayalar, Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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