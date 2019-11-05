Son Dakika Haberleri: Menderes Belediyesinden öğrencilere kitap desteği
Son Dakika Güncel Menderes Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

Menderes Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

6 saat önce

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde yer alan okullara kitap desteği veriliyor.

Menderes Belediyesinden öğrencilere kitap desteği, System.String[]

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde yer alan okullara kitap desteği veriliyor.


Menderes'te yer alan ilkokul, ortaokul ve liselere kitap yardımı Menderes Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilerek, 7 aylık süreçte ilçe genelindeki tüm okullara 2 bin kitap hediye edildi. İlkokul öğrencileri için okuma kitapları, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim kitapları verildi. Uygulama kapsamında belediyeye ait kütüphaneye bağış yapılan kitaplardan ve öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda belediye tarafından temin edilen yayınlar öğrencilerle buluşturuluyor.


Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes Belediyesi olarak eğitimi ön planda tutan bir anlayışla okullarımıza ve öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda okul binalarımızın fiziki şartlarını iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra okula başlayan tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize eğitim seti hediye etmiştik. Şimdi de tüm öğrencilerimiz için kitap dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. İlkokul, ortaokul ve liselerimizin tamamına bugüne kadar 2 bin adet kitap hediye ettik. Bu uygulamayı başlatırken öğrencilerimiz için en büyük ve en değerli hediye kitaptır düşüncesinden yola çıktık. Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını ve kitap sevgilerini artırmak amacıyla dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize ve okullarımıza desteğimiz sürecek" diye konuştu. - İZMİR

Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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