Son Dakika Haberleri: Menderes'e Tenis Kulübü

Menderes'e Tenis Kulübü

1 saat önce

Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak tenis kulübünün çalışmaları devam ediyor.

Menderes'e Tenis Kulübü, System.String[]
Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak tenis kulübünün çalışmaları devam ediyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye tenis kulübü kazandırılıyor. Kemalpaşa Mahallesine kazandırılacak proje Menderes'te bir ilk olacak. 2600 metrekare alan içerisinde gerçekleştirilen proje iki adet tenis sahası, idari bina, kafeterya, soyunma odası, fitness alanı, otoparktan oluşuyor.

Sporun merkezi Menderes

Menderes'i her alanda İzmir'in merkezi yapmak için çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Güzel ilçemizi spor alanında da İzmir'in merkezi yapmakta iddialıyız. Halı sahası dahi olmayan Menderes'imizi spor kompleksleriyle donatmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandıracağımız tenis kulübümüz için inşaat çalışmalarımız sürüyor. Kemalpaşa Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz projemiz de iki tenis kortunun yanı sıra, idari bina, soyunma odaları ve kafeterya da yer alacak. Projemizi kısa sürede tamamlayıp, tenis kulübümüzü faaliyete geçireceğiz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Menderes, Tenis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonsporlu Futbolcu Rodallega, 2,5 Milyon TL Dolandırıldı Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor

Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Fenerbahçe'den Senelik 2,2 Milyon Euro Kazanan Kameni: Takımdan Ayrılmıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:02:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menderes'e Tenis Kulübü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]