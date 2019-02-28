Menderes Havzası Tarımda Yıldız Olacak"

AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, gerçekleştirilecek yatırımlarla Menderes
Havzası'nın Türkiye
'nin parlayan yıldızı olacağını ifade etti.
Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamada, Kiraz
, Beydağ
ve Ödemiş
ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Zeybekci, geçtiği köy yollarındaki çukurları işaret ederek 6 ay içinde İzmir'in hiçbir yerinde, en uzak köyün yolunda dahi çukur kalmayacağını, içme suyu hatları, kanalizasyon, kilit taşları gibi kentin tüm ihtiyaçlarını kısa sürede karşılayacaklarını belirtti.
Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde kuracakları şirketle süt ve süt ürünleri, hayvancılık, fidecilik, süs bitkisi yetiştiriciliği alanlarında üreticiye önemli katkılar sağlayacaklarını, kar amacı gütmeden çalışacak şirketin alımdan pazarlamaya kadar her alanda çiftçiye destek olacağını dile getirdi.
Menderes Havzası'nda yetişen ürünlerin Türkiye'de ve dünya pazarında bilinen markalar haline geleceğini ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti:
"Şehrin her köşesini kooperatiflerle birlikte tarayarak avantajlı ürünleri ortaya çıkaracağız, markalarını oluşturmalarını sağlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuracağımız şirket, süt ve süt ürünleri, hayvancılık, fidecilik süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda üreticiye, besiciye önemli katkılar sağlayacak. Kar
amacı gütmeden çalışacak şirket, gerek alım, gerek soğuk zincirde depolama, paketleme, pazarlama ne gerekiyorsa hepsini yapacak, fiyatların aşağı gitmesini engelleyecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan malzemeleri peşin alıp vadeli vererek çiftçiyi, üreticiyi destekleyecek.
Bölgenin ürünleri Türkiye'de, hatta dünya pazarında bilinen markalar haline gelecek. Tüm bunları yaparken bölgenin doğal yapısını korumayı gözeteceğiz Gerçekleştirilecek yatırımlarla bölgemiz Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelecek. Bu çalışmaları sembolik değil, tüm İzmir'deki üreticiye yönelik yapacağız. Bölgenin ihtiyacı olan hayvan pazarlarını da oluşturacağız. Bölgede hayata geçireceğimiz nöbetçi, gezici veteriner hizmetine vatandaşlarımız bir telefonla ulaşacak ve bu sayede hızlı müdahaleyle yüksek orandaki buzağı ölümlerini, hayvan hastalıklarını aşağıya çekeceğiz."
Bozdağ, Gölcük
ve Birgi
'yi de ziyaret eden Zeybekci, kayak tesislerinin faaliyete geçirilmesi ve bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini, bu konuya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.