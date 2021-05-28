Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm - Son Dakika

Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm

28.05.2021 01:46
Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm, System.String[]

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 27 Mayıs 1960 ihtilalının 61'inci yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes'i gören 15 kişi bir araya getirildi.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 27 Mayıs 1960 ihtilalının 61'inci yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes'i gören 15 kişi bir araya getirildi. Menderes'in çiftliğinde 3 yıl traktör kullanan Veli Yunus (90) yıllar sonra müzeye getirilen traktörü görünce ilk günkü heyecanla öptüğünü söyledi.

Merhum Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı'da, Belediye ve Aydın Valiliği tarafından organize edilen bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Adnan Menderes döneminde çiftliğinde çalışan, traktörünü kullanan ve onu yakından görüp halen yaşayan 15 kişi bir araya getirildi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ev sahipliğinde Adnan Menderes Kent Ormanı'nda yapılan etkinliğe Aydın Vali Yardımcıları Rıza Dalan, Cemal Şahin ve Yalçın Yılmaz, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli de katıldı. Okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından dua edildi. Daha sonra Adnan Menderes'i görenlerin konuştuğu kısa sinevizyon gösterimi sunuldu. Etkinliğe katılanlara yemek ikram edildi. Yemekte bol bol sohbet eden Menderes'i görenler onılarını birbirleriyle paylaşırken duygu dolu anlar yaşadı.

'BABAMIZI KAYBETMİŞ GİBİ OLDUK'Adnan Menderes'in köylüsü ve onu yakından görenlerden birisi olan Orhan Demir (87), "Ben baba yüzü görmedim. Onu kaybettiğimiz zaman dünyamız yıkıldı. Babamızı kaybettik gibi olduk. Çok kıymetli bir adamdı. Memleketin babasıydı. O unutulacak bir adam değildi. Biz o günleri tekrar hatırlamış oluyoruz. Çok konuşamıyorum o günleri bize Allah bir daha yaşatmasın. İhtilal olduğunda biz kapının dışına çıkamadık. Her gün askeri cuntalar bizim peşimizdeydi. Gelenler bize neden konuşmuyorsunuz derdi. Çok zor günler yaşadık. 1960 ihtilalında memleketimiz 100 yıl geriye gitti. Eğer ihtilal olmasaydı Türkiye Dünya'nın ilk sıralarında olacaktı. İhtilalın hiç iyisi olmaz" dedi.'MENDERS'İN MEMLEKTİNİN BELEDİYE BAŞKANI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, "Keşke 27 Mayıs'lar olmasaydı da böyle bir organizasyona da gerek kalmasaydı. Ama ne yazık ki, Türk demokrasi tarihinde, Türk siyasi hayatında 27 Mayıs 1960 ihtilalinin kanlı darbesini görmüş bir milletin evladı ve torunu olarak bedel ödemiş merhum başvekil Adnan Menderes'in küçük şirin anlamlı ilçesinin belediye başkanı olmaktan haz duyarak o günleri kınıyor ve lanetliyorum. Rabbim bu millete bir daha 27 Mayıs'lar yaşatmasın. Bugün bu organizasyonda o günleri yaşamış o günlere tanıklık etmiş ve şahitlik etmiş büyüklerimizi ve siyasetin bir fiil içerisinde bulunmuş bunları bize aktaran 2 abimizi bir araya getirmiş olmaktan mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.'YILLAR SONRA GÖRÜNCE İŞE YENİ BAŞLAMIŞ GİBİ OLDUM'

Adnan Menderes'in çiftliğinde traktör şoförü olarak çalışan Veli Yunus (90), "Çiftlikte traktör şoförüydüm. Adnan Menderes insanları kucaklayan, her insanın kalbine göre hizmet eden insanlık ve kardeşlik yapan bir adamdı. Türkiye'yi yoksulluktan alıp herkesin cebine para, milleti iş ve AŞ sahibi yapan bir adamdı. Ankara'ya Türk traktör fabrikası kuruldu. O zamanın bakanları kurulan fabrikadaki üretilen traktörü beğenmedi. Bakanlar başka bir firmanın traktörünü kuracaklardı. Adnan Menderes onları dinlemedi ve fabrikayı kurdu. Ankara'daki fabrika Adnan Menderes'e bir traktör hediye etti. Çiftliğe gelen traktörü ise ben 3 yıl kullandım. Adnan Menderes kendisine hediye edilen traktörü bakanların görmesi için çiftliğe davet etti. Ben traktörle tarla sürerken köprüde bir siyah otomobil belirdi. Hızlıca gelerek ağaçların yanında durdu. Otomobil içinden birisi hızlıca çıktı. Bir baktım Adnan Menderes. Traktörle sürdüğüm tarlanın içinden benim yanıma geldi. Elini öpmek için traktörden indim yanına gittim. Elini öptürmedi ve omzuma dokunarak 'hadi evladım bakanlar gelecek traktörü fabrikada beğenmemişler bende burada çalışırken görmeleri için davet ettim. Sür traktörü görsünler' dedi. Bakanlara bağırarak 'beyler bakın beğenmediğiniz traktör nasıl çalışıyor'. Bakanlar traktörü çalışırken görünce çekip gittiler. O traktörü yıllar sonra müzeye geldiğini görünce kendimi o günlerde hissettim ve yeni işe başlamış gibi oldum. Traktöre sarılarak alnından öptüm" ifadelerini kullandı.


Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm
Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm
Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm
Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm
Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm
Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm
Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm
Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm
Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm

Adnan Menderes, Başbakan, Koçarlı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Menderes'in çiftliğinde çalışan Yunus: Yıllar sonra o traktörü görünce öptüm - Son Dakika


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