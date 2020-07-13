Menderes ışıl ışıl - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde, kent genelinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilirken, yapılan çalışmalarla ilçe ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.



Menderes Belediyesi, ilçenin dört bir noktasında aydınlatma çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Fen işleri müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Kemalpaşa, Gölcükler, ve Gümüldür mahallelerinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilçe ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.



Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Kent estetiğini ön planda tutan çalışmalarımızla vatandaşımızın yanındayız. Fen işleri müdürlüğümüz tarafından Gümüldür, Gölcükler ve Kemalpaşa Mahallelerimizde sürdürülen kaldırım ve aydınlatma çalışmalarımızla ilçemize farklı bir güzellik katıyoruz. Menderes'in dokusuna uyan, ilçemizin çehresine güzellik katan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR