Menderes Kaymakamlığından dere bandındaki evlere "tahliye" uyarısı - Son Dakika

Menderes Kaymakamlığından dere bandındaki evlere "tahliye" uyarısı
02.02.2021 22:47
Menderes Kaymakamlığı, yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki Balaban Deresi'nin sağ ve sol bandındaki 500 metrelik alanda oturanların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerektiğini duyurdu.
Menderes Kaymakamlığı, yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki Balaban Deresi'nin sağ ve sol bandındaki 500 metrelik alanda oturanların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerektiğini duyurdu.
Kent genelindeki yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle en çok zarar gören ilçelerden biri olan Menderes'te ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Menderes Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yeniköy ve Küner mahallelerinden geçen Balaban Deresi'nin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."
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