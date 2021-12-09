Menderes Kent Konseyi'nde Yeni Dönem - Son Dakika

Menderes Kent Konseyi'nde gerçekleşen genel kurul ile yeni yönetim belirlendi. Ferol Ergün ve Süleyman Eslik'in başkanlık için yarıştığı genel kurulda üyelerin büyük bir bölümünün oyunu alan Süleyman Eslik, 2021-2024 döneminin Menderes Kent Konseyi Başkanı oldu. Eslik yönetiminde ilk yürütme toplantısı da gerçekleşti. Toplantıda başkan vekili olarak Hamdi Akçeltik, yazman olarak Zahide Kaya belirlenirken, genel sekreter olarak Onur Eştürk seçildi.

Başarı diledi

Gerçekleşen seçimin Menderes'e hayırlı olması dileğinde bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Menderes Kent Konseyi'mizde gerçekleşen genel kurul ile yeni bir dönem başladı. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun. Ortak akıl ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kent konseyimize ilçemizin geleceğine yönelik gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Menderes'in gelişimine katkı

Menderes Kent Konseyi Başkanı Süleyman Eslik ise Menderes için birlik ve beraberlik ruhuyla çalışacaklarını belirterek, "Konseyimizin kurumsal yapısını güçlendirerek, mevcut ve yeni oluşturulacak meclisler ve çalışma gruplarıyla kent konseyleri vizyonuna ve misyonuna uygun şekilde, yaşadığımız ilçenin gelişmesine katkı koyacağız. İlçemizin doğal ve tarihi değerlerini, tarım ve turizm potansiyelini öne çıkaracak projeler geliştirecek, mevcut projelere dahil olarak sivil inisiyatifin yönetim ve karar verme mekanizmalarında yer almasını sağlayacağız. Bu bilinçle bir araya gelen yürütme kurulu üyelerimize ve Menderes Kent Konseyi'nin tüm bileşenlerine başarılar diliyor, yeni dönemin Menderesimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.