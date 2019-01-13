Son Dakika Haberleri: Menderes Nehri'ne Düşen Kişi Kayboldu

Menderes Nehri'ne Düşen Kişi Kayboldu

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen kişi kayboldu.

Menderes Nehri'ne Düşen Kişi Kayboldu, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, gece Yazırlı Mahallesi'nden geçen Menderes Nehri kenarındaki restoranda yemek yiyen Tuncay Asar (60), iş yerinden ayrılıp su kenarında yürüdüğü esnada dengesini kaybederek nehre düştü.

Yanındaki arkadaşı Kamil Balcı suya atlayarak Asar'ı kurtarmak istedi. Yardım çığlıkları üzerine lokantada bulunanlar Balcı'yı sudan çıkarttı.

Akıntıya kapılarak kaybolan Asar'ın bulunması için jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Marmaris'ten gelen su altı polis ekibi de nehirde arama yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Menderes Nehri, Güncel
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