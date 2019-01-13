Menderes Nehri'ne Düşen Kişi Kayboldu
1 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen kişi kayboldu.
Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde Menderes Nehri
'ne düşen kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, gece Yazırlı Mahallesi'nden geçen Menderes Nehri kenarındaki restoranda yemek yiyen Tuncay Asar (60), iş yerinden ayrılıp su kenarında yürüdüğü esnada dengesini kaybederek nehre düştü.
Yanındaki arkadaşı Kamil Balcı
suya atlayarak Asar'ı kurtarmak istedi. Yardım çığlıkları üzerine lokantada bulunanlar Balcı'yı sudan çıkarttı.
Akıntıya kapılarak kaybolan Asar'ın bulunması için jandarma, itfaiye ve AFAD
ekipleri çalışma başlattı. Marmaris
'ten gelen su altı polis ekibi de nehirde arama yapıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:12 Kaynak: AA
Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı
Tesettüre Giren Gamze Özçelik, Su Kuyusu Açtırmak İçin Afrika'ya Gitti
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz