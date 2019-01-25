Menderes Nehri'ne Düşen Şahıs 13 Gün Sonra Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 13 gün önce Büyük Menderes Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan şahsında cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 13 gün önce Büyük Menderes Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan şahsında cansız bedenine ulaşıldı.



12 Ocak Cumartesi gecesi Nazilli Akçay Köprüsü mevkiinde tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen 59 yaşındaki Tuncay Asar, ayağının kayması sonucu Büyük Menderes nehrine düşmüştü. Yanındaki arkadaşı Adem B.'nin tüm çabalarına rağmen Asar, nehirdeki akıntıya kapılarak gözlerden kaybolmuştu.



Adem B.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 13 gündür Jandarma, Aydın Büyükşehir İtfaiye, AFAD ve Muğla Su Altı Arama Kurtarma ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin katılımıyla devam eden aramalar sonucu Tuncay Asar'ın cansız bedenine düştüğü noktanın 3 kilometre mesafede ulaşıldı. Asar'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AYDIN

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