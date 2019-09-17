Son Dakika Haberleri: Menderes ölüm yıl dönümünde anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Menderes ölüm yıl dönümünde anıldı

42 dakika önce

27 Mayıs darbesinin ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Aydın İstasyon Meydanında basın açıklaması yapıldı.

Menderes ölüm yıl dönümünde anıldı, System.String[]

27 Mayıs darbesinin ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Aydın İstasyon Meydanında basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı konuşmada darbelerin ülkelerin tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, 27 Mayıs'ın da milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olduğunu ifade etti.

"17 Eylül 1961'de Menderes'i idam eden yağlı ilmekle aslında milli irade, demokrasi, milli ve manevi değerler, hak ve özgürlükler idam edilmeye çalışılmıştır." diyen Özmen, aradan geçen 58 yıla rağmen Menderes ve arkadaşlarının milletin gönlünde yerlerini koruduğunu aktardı.

Özmen, "Aziz milletimiz onları haksız yere idam masasına sürükleyenleri ve bu kararın destekçilerini asla unutmamış ve tarihin utanç çukurunda daha da dibe batırmışlardır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterdiği mücadele ile darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin sayfalarına gömmüştür." dedi.

Basın açıklamasının ardından düzenlenen lokma hayrında vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Menderes, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı
Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi Haluk Levent, kızının ölümünün aydınlatılması için evine satışa çıkaran babaya yardım eli uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:30:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menderes ölüm yıl dönümünde anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]