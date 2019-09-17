Menderes ölüm yıl dönümünde anıldı

27 Mayıs darbesinin ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Aydın İstasyon Meydanında basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı konuşmada darbelerin ülkelerin tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, 27 Mayıs'ın da milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olduğunu ifade etti.

"17 Eylül 1961'de Menderes'i idam eden yağlı ilmekle aslında milli irade, demokrasi, milli ve manevi değerler, hak ve özgürlükler idam edilmeye çalışılmıştır." diyen Özmen, aradan geçen 58 yıla rağmen Menderes ve arkadaşlarının milletin gönlünde yerlerini koruduğunu aktardı.

Özmen, "Aziz milletimiz onları haksız yere idam masasına sürükleyenleri ve bu kararın destekçilerini asla unutmamış ve tarihin utanç çukurunda daha da dibe batırmışlardır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterdiği mücadele ile darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin sayfalarına gömmüştür." dedi.

Basın açıklamasının ardından düzenlenen lokma hayrında vatandaşlara lokma dağıtıldı.