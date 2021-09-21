Menderes orman yangını davasında güvenlik kamerası incelenecek - Son Dakika

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 430 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangınla ilgili tutuksuz sanık Ekrem Yener'in 'kasten orman yakmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Yener'in olay saatinde bir marketler zincirinde olduğunu savunduğu kamera görüntüleri için bilirkişi incelemesi isteyip, duruşmayı erteledi.

Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda geçen yıl 2 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edildi. Ertesi gün güçlükle söndürülen yangında 430 hektarlık ormanlık alan küle döndü.