Menderes pazar yeri otoparkına kavuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menderes pazar yeri otoparkına kavuşuyor - Son Dakika

Menderes pazar yeri otoparkına kavuşuyor

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından merkez pazar yerine otopark yapılacağı belirtildi.

Menderes pazar yeri otoparkına kavuşuyor, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından merkez pazar yerine otopark yapılacağı belirtildi.


Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede yıllardır sorun olan merkez kapalı pazar yerinin otopark sıkıntısını çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın talimatı ile alana otopark kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Kısa zamanda tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında, ilk etapta pazar yeri alanına otopark ve tuvalet kazandırılacak. Gerçekleştirilecek ikinci etap çalışmalarda ise pazar yeri içerinde düzenleme ve bakım çalışmalarının gerçekleştirileceği ifade edildi.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve keyifli alışveriş yapması için merkez kapalı pazar yerimizde yenileme çalışmalarımızı başlattık. Pazaryeri çevresinde otopark sorunu kanayan bir yaraydı. Vatandaşlarımız perşembe ve pazar günü kurulan pazarımıza geldiklerinde büyük sıkıntı yaşıyorlardı. Bu sorunu yapacağımız çalışma ile ortadan kaldırıyoruz. İlk etap çalışmalarımız kapsamında otoparkımızı ilçemize kazandırıyoruz. Çevre düzenlemesinin de yapılacağı çalışma kapsamında yeni tuvaletleri de alanımıza kazandırıyoruz. İkinci etap çalışmalarımız da ise pazar yeri içerisinde düzenleme ve bakım çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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