Menderes'te 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet'in 96. yılı Menderes'te coşkuyla kutlandı. Özdere'de yer alan derneklerin organize ettiği Cumhuriyet Kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalara Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar

Gecede Atatürk'ün sevdiği şarkılar Menderes Halk Eğitim Merkezi Özdere Türk Sanat Müziği Korosu tarafından seslendirildi. Türk Halk Oyunları'nın gösterileri de geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

En büyük görev

Gecede konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Cumhuriyet'in 96. yılını ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından, 96 yıl önce bugün ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer, bizleri ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Cumhuriyet'e ve onun kazanımlarına sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir. Biz de bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmalarımızı aşkla hayata geçiriyoruz. Ata'mızın açtığı yolda, gösterdiği hedefte ilerleyişimizi sürdürürken, onun değerlerini Menderes'imizin her bir noktasına götürdüğümüz hizmetlerimizde yaşatıyoruz.

Atatürk ve değerlerine sahip çıkacağız

Özdere Meydanı'nda yer alan Atatürk Heykeli'nin yerinin değiştirilmesine de değinen Başkan Kayalar, " Göreve geldiğimizde başlattığımız ilk hizmetlerimizden birisi Atatürk büstlerimizin, heykellerimizin bakım ve yenileme çalışmaları oldu. Yıllarca bakımsız ve yıpranmış halde bırakılan Atatürk büstlerimiz ve heykellerimize gereken değeri ve özeni gösteriyoruz. Özdere Meydanı'mızdaki Atatürk heykelimizi de layık olduğu yere taşıyarak geçmiş dönemde yapılan bir hatayı düzeltiyoruz. Kimsenin şüphesi, endişesi olmasın, biz Ata'mıza ve onun değerlerine sahip çıkacağız. Hiçbir şekilde onun kenara atılmasına, normalleştirilmesine asla ama asla izin vermeyeceğiz. Atatürk nasıl ki kalbimizin en derinlerinde yer alıyorsa, onun simgeleri de ilçemizin her bir noktasında layık olduğu yerde olmaya devam edecektir" dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Özdere Şube Başkanı Ayşe Solmaz Eren ve Menderes Kent Konseyi Başkanı İlkay Çiçek de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a verdiğihizmetler için teşekkür etti.