Son Dakika Haberleri: Menderes'te 8 Mart Kutlaması

Menderes'te 8 Mart Kutlaması

22 dakika önce

Menderes Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlar matinesi düzenlendi.

Menderes'te 8 Mart Kutlaması, System.String[]

Geceye Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun 68 yaşındaki Hatice Çalışkan ile dansı damga vurdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen kadınlar matinesinde kutlandı. Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi ve Görece'de iki ayrı düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği geceye Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu eşi Esra Soylu ile birlikte katıldı.

Başkan Soylu ile dans

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerde kadınlar Başkan Soylu'ya büyük ilgi gösterirken, geceye Başkan Soylu ile Develi'de yaşayan 68 yaşındaki Hatice Çalışkan'ın dansı damga vurdu. İkilinin dansı herkes tarafından ayakta alkışlandı.

Kadınlarımız için çalışmaya devam

Etkinliklerde kadınlara seslenen Başkan Soylu, " Menderes'te hanım kardeşlerimizi sadece bir gün düşünen işlere imza atmadık. Onlar için 5 yıldır hayata geçirdiğimiz projelerle sosyal anlamda da, ekonomik anlamda da her zaman hayatın içinde olmalarını sağladık. Her alanda olduğu gibi kadınlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalarla da ilçemize ilkleri yaşattık. Yeni dönemde de hanım kardeşlerimiz için ilkleri Menderes'imize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:15 Kaynak: Bültenler

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