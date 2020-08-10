Menderes'te, ağaçlandırma sahasında yangın (2) - Son Dakika

2 UÇAK VE 6 HELİKOPTER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İzmir'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü mevkiinde saat 15.34'te orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15.44'te yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.