Son Dakika Haberleri: Menderes'te Asfaltlama Seferberliği

Menderes'te Asfaltlama Seferberliği

15 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, gerçekleştirilen yol çalışmaları vatandaşları ve çocukları memnun etti.

Menderes'te Asfaltlama Seferberliği, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde, gerçekleştirilen yol çalışmaları vatandaşları ve çocukları memnun etti.

Menderes Belediyesi tarafından ilçede başlatılan asfalt seferberliğiyle; bozuk, çamurlu, çukurlu yollar asfaltla buluşuyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla, bu durum hem vatandaşları hemde çocukları mutlu etti Çalışmalar öncesi sokağa çıkamayan çocuklar, asfaltlanan yollarda gönüllerince vakit geçirmeye başladı.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, nisan ayında başlatılan asfalt seferberliği ile yolları kullanışlı hale getirdiklerini ifade ederek, "Şu ana kadar 60 kilometrelik yolumuzu asfaltla buluşturduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Menderes'te bozuk, çamurlu, çukurlu yollar tarih olana kadar asfaltlama çalışmalarımız sürecek. Yaptığımız çalışmalar, vatandaşlarımız tarafından da beğeniliyor. En çokta çocuklarımızın mutlu olması beni mutlu ediyor. Yürüyecekleri bir yol bile yokken şimdi rahatlıkla sokakta gönüllerince oynuyorlar, bisiklete biniyorlar. Çocuklarımızın mutluluğu için gece, gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

İzmir, Menderes, Güncel
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