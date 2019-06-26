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Menderes'te atık piller toplandı

15 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Taşınabilir Pil Üreticileri İthalatçıları Derneği ile birlikte düzenlenen pil toplama kampanyasına Menderes Belediyesi'nden de destek geldi.

Menderes'te atık piller toplandı, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Taşınabilir Pil Üreticileri İthalatçıları Derneği ile birlikte düzenlenen pil toplama kampanyasına Menderes Belediyesi'nden de destek geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Taşınabilir Pil Üreticileri İthalatçıları Derneği'nin (TAPDER) 22.'sini düzenlediği atık pil toplama kampanyasına Menderes Belediyesi'de katıldı. Menderes Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentte yer alan; okullar, özel şirket, kurum ve kuruluşlarda atık pil toplamalarını gerçekleştirdi.

Kampanya kapsamında, ilçe genelinde toplamda 715 kilogram atık pil toplandı. Alpaslan İlk Öğretim Okulu toplam 419 kilogram atık pil toplayarak Menderes'te ilk sırayı alırken İzmir genelinde de dereceye girdi.

Çevre duyarlılığına dikkat çeken Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Daha sağlıklı bireyler yetişmesi için atık pil toplama kampanyasına belediyemiz olarak katkı sağladık. İlçe genelimizde gerçekleştirdiğimiz çalışma ile atık pilleri toplayarak geri dönüşümünü sağladık. Menderesli hemşehrilerimizin kampanyaya gösterdikleri duyarlılık bizi çok mutlu etti. Çevreye karşı, doğaya karşı, sağlığımızı tehdit eden her türlü konuya duyarlı olacak ve çalışmalarımızı bu kapsamda sürdüreceğiz. Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Menderes, Güncel
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