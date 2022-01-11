Üye Girişi
Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu - Son Dakika

Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu

11.01.2022 14:18

Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu Evden çıktıkları gibi havlayan ve saldırmaya çalışan köpekler, mahalleliyi korkutuyor İzmir Menderes'te başıboş gezen köpekler, mahallelilerin kabusu oldu.

Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu

Evden çıktıkları gibi havlayan ve saldırmaya çalışan köpekler, mahalleliyi korkutuyor

İZMİR - İzmir Menderes'te başıboş gezen köpekler, mahallelilerin kabusu oldu. Bahçe kapısını açtıkları gibi köpeklerin kapı önünde havlamaya başladığını ve sokakta da saldırma eğiliminde bulunduğunu söyleyen Suna Demir Evren, "Sokağa çıkamıyoruz. Kızım, korkusundan okula gidemediği için devamsızlık sorunu yaşıyor" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çatalca Mahallesi xxx sokakta üç çocuğu ile birlikte yaşayan Suna Demir Evren, komşusunun sahipli olduğunu söylediği yaklaşık 20 köpek nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade etti. Başka bir ilçede ikamet edip haftada bir kez Menderes'e geldiğini, bu sebeple köpeklerin aç ve başıboş şekilde sokakta gezdiğini dile getiren kadın, köpeklerin sokağa çıkmalarına izin vermediğini, sürekli havlayarak saldırmaya çalıştığını ifade etti. Sabah saatlerinde okula giden iki çocuğunu, işe giderken kendisinin bıraktığını, yol boyunca köpeklerden kaçmaya çalıştıklarını söyleyen mahalle sakini, öğlen saatlerinde okula giden kızının ise evden çıkamadığı için devamsızlık yaptığını belirtti. Konuyu Menderes Belediyesine aktardığını ancak sorunun giderilmediğini kaydeden Suna Demir Evren, "Sokağa girmek mümkün değil. Evden çıkamıyoruz. Menderes Belediyesine defalarca seslendim ama sesimi duyuramadım. İnşallah bu sefer duyarlar. Lütfen bu köpekleri buradan alın" diye konuştu.

"Korkuyoruz"

2 yıldır mahallede yaşadığını söyleyen Demir Evren, "Bu bölgede yaşayanlar 10 yıldır bu sorunun olduğunu söylüyor. Komşumuzun yaklaşık 20 köpeği var. Kendisi haftada bir kez buraya geldiği ve köpekleri bir kez besleyebildiği için geri kalan günler köpekler burada aç ve başıboş geziyor. Belediyeye başvurduğumuzda, köpeklerin sahipli olduğunu ve toplayamayacaklarını söylüyor ama kaymakamlık köpeklerin sahipsiz görüldüğünü belirtiyor. İki çocuğum, ben işe giderken benimle birlikte evden çıkıyor ama bir kızım evden çıkamıyor. Ben de hayvanseverim. Bahçemde bir sürü hayvan besliyorum. Bize saldırmaya çalışan köpeklere bir şey olsa ilk biz koşuyoruz. Komşuyla defalarca konuştum ama sonuç alamadık. Köpeklerden kaçarken birimiz takılıp düşsek 15 köpek birden çocuğumun üstüne gelir. Nasıl kurtaracağım? Korkuyoruz. Sokağa girmek mümkün değil. Evden çıkamıyoruz. Benim çocuğum köpekler yüzünden okula gidemiyor. Devamsızlık yaptığı için okulunda sorun yaşıyor" ifadelerini kullandı. Demir Evren, komşusunun eve geldiği zaman ve havanın yağışlı olduğu günlerde köpekleri bahçeye aldığını ancak geri kalan günler köpekler nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi.

Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu
Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu
Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu
Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu
Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu
Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu
Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu

YORUMLAR
500

Suna Demir, Köpek, Evren, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu - Son Dakika


Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı! İşte o korkunç görüntüler Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı! İşte o korkunç görüntüler         
15:46
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam eden kadın, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam eden kadın, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi         
14:50
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı         
13:55
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
15:45 Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı! İşte o korkunç görüntüler
15:45 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
15:17 Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su sanıp içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
15:09 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun
14:56 Nihat Doğan, karısının rol gereği öpüşmesine izin vermeyen Alişan'a öyle bir şey dedi ki: Evlendikten 7 ay sonra çocuğu oldu
14:47 Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 15:54:54. #1.13#
SON DAKİKA: Menderes'te başıboş köpekler kabusları oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement