Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan Oldu - Son Dakika
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Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan Oldu

18.07.2022 16:16

İzmir'de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın belediye ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan başkanvekili seçildi.

İzmir'de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın belediye ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan başkanvekili seçildi.

Menderes Belediyesi Meclis Salonu'nda bugün yapılan seçimi Menderes Belediyesi 1. Başkanvekili Gürsel Rüzgar yönetti. 15 CHP'li, 8 AKP'li ve 1 MHP'li üyenin oy kullandığı seçimin ilk turunda CHP adayı Erkan Özkan 13 oy aldı. Adaylık için adı geçen ancak gösterilmeyen bir diğer CHP'li Mustafa Akın'a ise ilk turda 8 oy çıktı. İlk turda 3 oy ise geçersiz sayıldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

AKP'nin aday çıkarmadığı ilk turda Mustafa Akın'a atılan oylar, CHP grubunun tepkisini çekti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, aday olmadığı için Akın'a atılan oyların geçersiz sayılmasını istedi. Mustafa Akın ise AKP grubuna dönerek "Mustafa Akın yazdığınız için teşekkür ederim ama ben aday değilim" dedi.

İlk turda başkanvekili seçilemedi. 3'te 2 çoğunluğu alan adayın başkanvekili olacağı ikinci turda ise Erkan Özkan'a 14, Mustafa Akın'a ise 8 oy çıktı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun oyunu alacak adayın kazanacağı üçüncü turda CHP'li Erkan Özkan 15 oyla başkanvekili seçildi. AKP'li Cemil Az ise 9 oy aldı.

CHP'Lİ SEYİT TORUN DA SEÇİMİ TAKİP ETTİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP ilçe belediye başkanları ile milletvekillerinin yanı sıra AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de seçimleri takip etti.

Seçim öncesi meclis üyeleriyle uzun süren toplantılar yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da belediye içerisinde ayrı bir katta başkanvekili seçiminin sonucunu bekledi.

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Menderes seçimleri 3. tura kaldı Menderes seçimleri 3. tura kaldı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kayalar, Erkan Özkan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan Oldu - Son Dakika
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