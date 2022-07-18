Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan oldu

18.07.2022 20:53
Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan oldu

İZMİR'in Menderes ilçesinde belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar'ın yerine geçecek başkanvekili, gerçekleştirilen seçimle CHP grubunun adayı Erkan Özkan oldu.

İZMİR'in Menderes ilçesinde belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar'ın yerine geçecek başkanvekili, gerçekleştirilen seçimle CHP grubunun adayı Erkan Özkan oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak 2019 yerel seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kayalar, yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçen 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kayalar'ın görevinin sonlanmasının ardından yerine geçecek başkanvekili için bugün meclis toplantısında seçim yapıldı. Seçim sonucunda CHP adayı Erkan Özkan belediye başkanvekili oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuka aykırı bir şekilde görevinden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar'ın yerine seçilen Başkanvekili Erkan Özkan'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Menderes halkının iradesine hiç firesiz sahip çıkan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Seyit Torun: 'Menderes Halkının İradesini Çaldırmadık' Seyit Torun: 'Menderes Halkının İradesini Çaldırmadık' Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan Oldu Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan Oldu
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kayalar, Erkan Özkan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
20:19 Filenin Sultanları yenildi ama sosyal medyada gündem Zehra Güneş oldu! Mücadelesi takdir topladı
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 21:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement