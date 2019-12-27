Menderes'te dere ıslah çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Menderes'te dere ıslah çalışmaları tamamlandı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Menderes ilçe merkezi ve mahallelerinde başlatılan dere ıslah çalışmaları tamamlandı.

Menderes'te dere ıslah çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Menderes ilçe merkezi ve mahallelerinde başlatılan dere ıslah çalışmaları tamamlandı.


DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Menderes'i hem daha güvenli hale getirmek hem de modern bir görünüme kavuşturmak için 17 kilometrelik dere yatağında başlatılan çalışmalar tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan proje kapsamında toplam 17 kilometrelik dere yatağının ıslah edildiğini belirtti.

Yapılan çalışmayla ilçenin hem daha modern bir görünüme kavuştuğunu hem de bölgedeki taşkın riskinin en aza indirildiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Menderes merkez ve mahalleleri dere ıslah çalışması birinci kısım yapım işi kapsamında dere yatakları üstüne 4 büyük köprü inşa edilirken, toplam 2 bin 505 metre U kanal ve 4 bin 685 metre taban kaplama beton imalatlarının tamamlandı. 3 yılı aşkın süren çalışmalar süresince toplam 28 bin 900 metreküp beton imalatı, 108 bin metreküp kazı, bin 200 ton betonarme demiri imalatıyla 5 bin 790 metre korkuluk imalatı bitirildi. İlçede ayrıca 326 metre de menfez korkuluk imalatı yapıldı."

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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