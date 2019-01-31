Son Dakika Haberleri: Menderes'te Deve Güreşi Festivali

Menderes'te Deve Güreşi Festivali

1 saat önce

Menderes Belediyesi tarafından organize edilen 4.Menderes Deve Güreşleri Festivali 3 Şubat Pazar günü Çileme mahallesinde yapılacak.

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Menderes Belediyesi tarafından organize edilen 4.Menderes Deve Güreşleri Festivali 3 Şubat Pazar günü Çileme mahallesinde yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yörük ve Türkmen Derneği'nin katkılarıyla yörük kültürünün yaşatılması amacıyla geleneksel hale getirelen festivalde Ege bölgesinden getirilecek 100 pehlivan deve yarışacak.

Ücretsiz olarak izlenecek yarışmalarda dereceye girecek develerin sahiplerine çeşitli ödüller verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, belediye olarak yörük kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunmak amacıyla festivali düzenlediklerini belirtti. Soylu, "Deve güreşlerimizi ilçemize kazandırmıştık. Festivalimizin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Örf ve adetlerimizi yaşatmanın yanı sıra güreşler, ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor. Çileme Mahallemizde gerçekleştireceğimiz festivalimiz için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Pazar günü gerçekleşecek etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Menderes, Kültür Sanat
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