Menderes'te Deve Güreşleri Heyecanı 3 Şubat'ta

İzmir'de, Menderes Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Menderes Deve Güreşleri Festivali 3 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

İzmir'de, Menderes Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Menderes Deve Güreşleri Festivali 3 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.



Menderes Belediyesi'nin, Menderesliler Yörük ve Türkmen Derneği ile birlikte düzenleyeceği Menderes Deve Güreşleri Festivali, 3 Şubat Pazar günü Çileme Mahallesi'nde düzenlenecek. Yörük kültürünün bir parçası olan festivalde, tülü cinsi 100 deve güreşecek. Ege Bölgesi'nin dört bir yanından getirilen develerin güreşeceği etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.



Deve güreşleri için Çileme Mahallesi'ndeki eski top sahası belediyenin fen işleri ekipleri tarafından özel olarak hazırlandı. Etkinliğe katılacak vatandaşların, güreşleri rahat şekilde izleyebilmesi için alana özel olarak tribün kuruldu. Dozerle çevre düzenlemesinin yapıldığı alanda, tel örgü ve beton direkler sağlamlaştırılırken, saha etrafı kilit parke ve tretuvar ile döşendi. İdari bina ve tuvaletlerin yapıldığı alan, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesiyle hazır hale getirildi.



Festivalle alakalı konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderes Belediyesi olarak Yörük kültürümüzü yaşatmak adına deve güreşlerimizi ilçemize kazandırmıştık. Festivalimizin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Örf ve adetlerimizi yaşatmanın yanı sıra güreşler, ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor. Çileme Mahallemizde gerçekleştireceğimiz festivalimiz için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Pazar günü gerçekleşecek etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

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