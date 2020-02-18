Menderes'te deve güreşlerine geri sayım - Son Dakika
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Menderes'te deve güreşlerine geri sayım

7 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, 5.'si düzenlenecek Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için geri sayım başladı.

Menderes'te deve güreşlerine geri sayım, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde, 5.'si düzenlenecek Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için geri sayım başladı.


Menderes Belediyesi, bu yıl 5.'si düzenlenecek Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor. Festival alanı; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından özel olarak hazırlanıyor. Otopark alanından satış alanına, güreş alanından izleme alanlarına kadar birçok noktada ekipler tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor.


Ege Bölgesinin dört bir yanından toplam 80 devenin yer alacağı etkinliğin gün boyu süreceği ifade edilirken, Yörük kültürüne dair çeşitli etkinliklerin de yer alacağı festival renkli görüntülere sahne olacak.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, festivalle ilgili şöyle konuştu:


"İlçemizde Yörük kültürünü yaşatmak adına gerçekleştireceğimiz festivalimiz için hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Ücretsiz etkinliğimizde vatandaşlarımızın keyifli bir gün yaşamaları için çalışmalarımıza başladık. 23 Şubat günü Çileme Mahallemize tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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