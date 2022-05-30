Menderes'te Doğa Oyunları Festivali başlıyor - Son Dakika
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Menderes'te Doğa Oyunları Festivali başlıyor

Menderes'te Doğa Oyunları Festivali başlıyor

29.06.2022 10:22

Menderes Doğa Oyunları Festivali 4-5 Haziran tarihlerinde Menderes Tekeli'de yapılacak.

Birbirinden farklı etkinliklerin ve konserlerin yer alacağı festivalde doğaseverler adrenalin dolu ve eğlenceli bir hafta sonu geçirecekler.

Doğa ve sporsever tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı 4-5 Haziran'da Tekeli Mahallemizde düzenlenecek festivalimize davet ediyorum." dedi.

Doludizgin bir festival olacak

Menderes Tekeli mahallesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalde, birbirinden farklı etkinlikler ve konserlerle katılımcılar keyifli ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmiş olacak.

4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de DJ gösterisi ve ATV, Cross Motor ve Paramotor Show gösterileriyle başlayacak olan festival programı, Özge Demirel'in akustik performansıyla devam edecek. Cumartesi programının sürprizi ise Pop müziğinin duayen isimlerinden Zeynep Dizdar olacak. Dizdar, şarkılarıyla katılımcılara müzik dolu dakikalar yaşatırken, ilk günün finalini DJ Akcan Akdağ yapacak.

DJ performanslarıyla başlayacak festivalin ikinci gününde ise, katılımcılar; ATV, UTV, Enduro Cross Motorlar ve Paramotor Show gösterileriyle adrenalin dolu ve görsel şölenin yaşanacağı bir Pazar günü geçirmiş olacaklar.

Başkan Kayalar'dan festivale davet

Pandemi döneminden sonra etkinliklere ve festivallere ağırlık verdiklerini belirten Başkan Kayalar, "Salgın döneminde hepimiz zor zamanlar geçirdik ve evlerimizde durmak zorunda kaldık. Bu yüzden vatandaşlarımızın bu mağduriyetini gidermek için festivallerimizi ve etkinlik programlarımızı arttırdık." diye konuştu.

Festivalin geçen yıl düzenlenen programında yoğun bir katılımın olduğunu ve katılımcıların çok memnun kaldığını ifade eden Başkan Kayalar, "Geçen yıl bir gün gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda 2 güne çıkarma kararı aldık. Birbirinden eğlenceli ve keyifli etkinliklerle vatandaşlarımız dolu dolu bir hafta sonu geçirmiş olacaklar. Bu düşünceyle ben herkesi 4-5 Haziran tarihlerinde Tekeli mahallemizde düzenlenecek etkinliğimize davet ediyorum."

Kaynak: Bültenler
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