Menderes'te gençler ve kadınlar başkanını seçti - Son Dakika
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Menderes'te gençler ve kadınlar başkanını seçti

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, Menderes Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı ve Kadın Meclisi Başkanı seçimi gerçekleşti.

Menderes'te gençler ve kadınlar başkanını seçti, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde, Menderes Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı ve Kadın Meclisi Başkanı seçimi gerçekleşti.


Kent vizyonu, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi gibi nedenlerle kurulan Menderes Kent Konseyinde, Gençlik Meclisi Başkanı ve Kadın Meclisi Başkanı seçimi yapıldı. Menderes Belediyesi Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen seçimlere katılım yoğun oldu. Menderes Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı için Batıkan Öztürk ve Ali İhsan Şafak Bayır yarıştı. 233 oyun kullanıldığı seçimde 2 oy geçersiz sayıldı. Batıkan Öztürk 130 oy ile başkan seçilirken, Ali İhsan Şafak Bayır 101 oy aldı. Menderes Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı için ise 3 isim yarıştı. 76 oyun kullanıldığı seçimde Nebiye Tunç 36 oyla başkan seçilirken, Devrim Aslan 32, Melahat Kahraman 6 oy aldı.


Seçilen isimlere görevlerinde başarı dileyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes'imizde başlattığımız ortak akılla yönetim kapsamında Menderes Kent Konseyini kurarak bir ilki gerçekleştirmiştik. Şimdi de gençlik ve kadın meclisleriyle yine bir ilki kentimizde yaşıyoruz. Herkesin katılımıyla ilçemizi yönetmek adına çıktığımız yolculukta gençlerimiz ve kadınlarımızın da söz sahibi olacağı bir sistem ile hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Seçilen arkadaşlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.


Menderes Kent Konseyi Başkanı İlkay Çiçek ise gençlerin ve kadınların istek, talep ve sorunlarının kurulan meclislerde masaya yatırılacağını, onların görüş ve önerileriyle projelerin belirleneceğini ifade etti. - İZMİR

Kent Konseyi, Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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