Menderes'te hastane ihalesine çıkılıyor - Son Dakika

İnşaatı yarım kalan Menderes Devlet Hastanesi için yeni ihale, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın temasları sonucunda 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek.



2016 yılında yapımına başlanan ve 2018 yılında bitmesi planlanan ancak 2 yıldır çalışmaların durduğu 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi için 1 Temmuz Çarşamba günü yeniden ihaleye çıkılacak. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın girişimleri sonucu gerçekleşecek ihalenin Elektronik Kamu Alım Platformundan (EKAP) duyurusu da gerçekleşti.



"Menderes'imizin en büyük isteği"



Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes Devlet Hastanesi ilçemizin en büyük hayali. 2016 yılında inşaat çalışmalarının başladığı hastanede çalışmalar ne yazık ki durmuş ve 2 yıl gibi uzun bir süre çivi dahi çakılmamıştı. Vatandaşlarımıza bu konunun takipçisi olacağımızın sözünü vermiştik. İlk günden itibaren hastane inşaatının yeniden başlaması ve ilçemize kazandırılması konusunda görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bakanlık nezdinde temaslarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Atmış olduğumuz bu adımlar sonuç verdi. 1 Temmuz Çarşamba günü Menderes Devlet Hastanesi için yeniden ihaleye çıkılacağının müjdesini vatandaşlarımıza vermenin mutluluğun yaşıyoruz. İhalenin duyurusu EKAP'ta yapılmış durumda. Her zaman söyledik; sağlığın siyaseti olmaz. Bu nedenle yaptığımız girişimlerde sesimizi duyup bize destek veren tüm milletvekillerimize ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ederim" dedi. - İZMİR