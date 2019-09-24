Son Dakika Haberleri: Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı
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Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı

32 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden cep telefonu ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın V.D, G.D. ve G.E. tarafından yapıldığını belirledi.

Ekipler, zanlıların kullandığı kamyoneti, durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, duvara çarparak kaza yaptı. Kaza yerinden kaçan şüphelilerden V.D. ile G.D. yakalandı.

Olay yerinden kaçan G.E.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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