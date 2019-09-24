Son Dakika Haberleri: Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı
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Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden cep telefonu ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın V.D, G.D. ve G.E. tarafından yapıldığını belirledi.

Ekipler, zanlıların kullandığı kamyoneti, durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, duvara çarparak kaza yaptı. Kaza yerinden kaçan şüphelilerden V.D. ile G.D. yakalandı.

Olay yerinden kaçan G.E.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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