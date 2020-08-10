Menderes'te ilk kreş açılıyor - Son Dakika

Menderes Belediyesi tarafından Görece'ye kazandırılan kreş, yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçiyor. İzelman Anaokulları ile yapılan protokol ile Görece'de hizmet verecek ilk kreş, yeni eğitim-öğretim yılında açılacak.

Başkan Kayalar, "Seçim çalışmalarımızda verdiğimiz kreş sözümüzü yerine getirdik. İlçemize kazandırdığımız ilk kreşimizi Görece'de faaliyete sokuyoruz. Korona virüsü salgını nedeniyle açılışını ertelediğimiz kreşimiz yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman Anaokulları tarafından işletilecek kreşimizde, 24-68 ay arası çocuklarımız okul öncesi eğitim alabilecek. 07.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek kreşimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Görece'de yer alan kreşimizi ziyaret edebilirler. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Profesyonel eğitim

Uzman eğitmenler ile çocukların kreşten yararlanacağını ifade eden Başkan Kayalar, "Kreşlerimiz çocuklarımızın gelişimine uygun, uzman eğitmenler eşliğinde iyi bir eğitim alarak keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacak donanımda hazırlandı. Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri kreşimizde bütün detaylar düşünülürken, çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek" dedi.

Proje ile çalışan annelerin yükünün hafifletileceğini kaydeden Başkan Kayalar, "Amacımız; kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almaları. Hayata geçen kreş projemiz ile kadın istihdamına da katkı sağlayacağız. Çocuklar kreşe giderken anneler de işlerine gidebilecek" diye konuştu. - İZMİR