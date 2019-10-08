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Son Dakika Güncel Menderes'te kantinler denetleniyor

Menderes'te kantinler denetleniyor

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye ekipleri, okullardaki kantinlerde denetim yaptı.

Menderes'te kantinler denetleniyor, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye ekipleri, okullardaki kantinlerde denetim yaptı.


Menderes Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde ve kantin depolarında denetime çıktı. Temizlik ve hijyen kontrolünün yapıldığı uygulama kapsamında; gıda maddelerinin son kullanım tarihleri, satılması yasak olan ürün denetimi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatların denetimi yapıldı.


Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçemizdeki tüm okullarımızda ruhsat müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kantin denetimleri gerçekleştiriliyor. Uygulama kapsamında temizlik ve hijyen başta olmak üzere gıda maddelerinin son kullanım tarihleri, satılması yasak olan ürün denetimi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi de ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için görevimizin başındayız. Denetimlerimize ara vermeden devam edecek, okul kantinlerinde sağlıksız koşulların oluşmasına izin vermeyeceğiz" dedi. - İZMİR

Zabıta Müdürlüğü, Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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