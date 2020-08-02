Menderes'te korkutan orman yangını (4) - Son Dakika

Menderes'te korkutan orman yangını (4)

SİTEDE YANGIN PANİĞİİzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesinde öğle saatlerinde çıkan yangının büyümesiyle, mahalleye yakın evlerde oturan sakinler, panik yaşayarak, sokağa çıktı.

Menderes'te korkutan orman yangını (4), System.String[]

SİTEDE YANGIN PANİĞİ

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesinde öğle saatlerinde çıkan yangının büyümesiyle, mahalleye yakın evlerde oturan sakinler, panik yaşayarak, sokağa çıktı. Vatandaşlardan Erdoğan Özdemir, "Korkuyoruz, üzüntülüyüz. Bizim evlerimiz ormanın sınırında, ilk riske girecek olan evlerden biri bizim evimiz. Korkuyoruz. Şu ana kadar nereye gideceğimize dair bir bilgilendirme yapmadılar. Selçuk'a doğru yola çıkacağız. Kuşadası'nda yeğenimiz var, muhtemelen oraya gideceğiz" dedi. Mertay Şahin de, "Tedirginiz çünkü gençler var, bizler varız. Evlerimizde yaşayan canlılarımız var. Ormanlık alanda yaşayan yabani hayvanlar var. En çok da onların habitatının yok olması bizleri derinden üzdü. Jandarmalar tarafından her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği iletildi. Her türlü tahliyeye hazır olmamızı söylediler" ifadelerini kullandı.

Gökçe ADAR/ İZMİR,


Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 11:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Menderes'te korkutan orman yangını (4) - Son Dakika

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