Son Dakika Haberleri: Menderes'te kurban denetimi
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Menderes'te kurban denetimi

38 dakika önce

Menderes Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi kurban satış alanlarında denetim gerçekleştirildi.

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Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde ilçede kurulan kurban satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurbanlıkların menşei, sağlık raporları, küpesi ve numarasına bakılırken, satış alanlarında da hijyen ve uygunluk kontrolleri yapıldı.

DENETİMLERİMİZ SÜRECEK

Uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Menderes Belediyesi olarak ilçemiz genelinde kurulan tüm kurban satış alanlarında denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizin denetimleri bayram süresince de devam edecek. Bayram süresi boyunca satış ve kesim alanlarında ekiplerimiz vatandaşlarımıza destek olmak için canla, başla görevlerinin başında olacaklar. Menderes'imizde birlik ve beraberlik içerisinde bayramı karşılayacak ve kutlayacağız" dedi.

Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:09 Kaynak: Bültenler
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