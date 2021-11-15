Menderes'te Mandalina Festivali'ne büyük ilgi - Son Dakika

Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür Satsuma Mandalinası'nın tanıtımına yönelik gerçekleştirilen Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonu gerçekleşen etkinliğe binlerce vatandaş katılım sağlarken, mandalinaya dair her şey festivale katılanlara sunuldu. Festivalin kapanış konserinde ise Tuğba Yurt coşkusu yaşandı.

Çeşitli etkinlikler

Festival kapsamında iki gün boyunca dans gösterileri ve performans sanatları, konserler, eğlenceli şov ve etkinlikler, çeşitli hediyeler, yöresel ve sanatsal stantlar, yarışmalar, çocuklara özel etkinlikler ve sınırsız ikramlar yer aldı.

Keyifli yarışmalar

Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin ilk gününde gerçekleşen yemek yarışmasında mandalinalı profiterol ile Özge Koyuncu birinciliği kazandı. Sevim Sinç'in yaptığı mandalina baklavası ikinci olurken, Emine Denizci'nin mandalinadan yaptığı şevketi bostan yemeği üçüncü oldu. En iyi mandalina yarışmasında ise Aynur Diker birinci, Erol Ramazan Şen ikinci, Kerem Akmaran üçüncülüğü kazandı. Festivalin ikinci günü çocuklar arasında gerçekleşen mandalina güzeli yarışmasında ise Ecrin Elmacı birinci, Zeynep Su Kotuk ikinci, Masal Hepyılmaz üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenler çeyrek altınla ödüllendirildi.

Tuğba Yurt konserine yoğun katılım

Festival kapsamında iki gün boyunca Ersin şov katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, ilk gün konserlerinde Melike Erbey ve Porto Band Mendereslilerle buluştu. Festivalin ikinci gününde Efendi grubu vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Festivalin kapanış konserinde ise sevilen sanatçı Tuğbu Yurt sahne aldı.Menderes 19 Mayıs Stad'ında düzenlenen konsere on binler akın etti.

Değerlerimize sahip çıkacağız

Festivale katılan herkese teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Salgın nedeniyle geçen yıl gerçekleştiremediğimiz festivalimizi bu yıl hemşehrilerimizin de talebi üzerine iki gün düzenledik. Mandalinanın kalbinde çok güzel iki gün geçirdik. Gümüldür satsuma mandalinamızı ve ondan elde edilen onlarca çeşit ürünü vatandaşlarımızla buluşturduk. İki gün boyunca birbirinden güzel etkinlikler ile festivalimizde coşkuyu en güzel şekilde yaşadık. İlçemizin değerlerine sahip çıkmaya, onları geniş kitlelere yaymaya devam edeceğiz. Üreticimizin sesi olarak, bereketli topraklarımızın ürünlerini dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.