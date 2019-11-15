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Menderes'te mandalina festivali zamanı

7 saat önce

Menderes Belediyesi tarafından, her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali, bu yıl 23 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Menderes'te mandalina festivali zamanı, System.String[]

Menderes Belediyesi tarafından, her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Gümüldür- Özdere Mandalina Festivali, bu yıl 23 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek.


Menderes Belediyesi, bu yıl yine geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivaline ev sahipliği yapacak. Gümüldür Eski Köy Merkezinde gerçekleşecek festival, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek. Tüm gün sürecek festivalde mandalinayla ilgili çeşitli ürünler katılımcılarla buluşturulacak.


Kortej yürüyüşüyle başlayacak festivali, Dj Erdem'in performansıyla devam edecek. Sürpriz sokak danslarının yer alacağı etkinlikte, tiyatro ve çeşitli dans gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Mandalina güzeli, en kaliteli mandalina ve mandalina temalı lezzetler olarak üç farklı kategoride yarışmaların gerçekleşeceği etkinlikte, Ersin Show'da festivale renk katacak. Festival kapsamında üç konserde gerçekleşecek. Efendi ve Melike Erbey'in şarkılarıyla festival coşkusunun doruğa çıkacağı Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali Fondip konseri ile son bulacak.


Mandi'den sürprizler


Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivalinin maskotu Mandi'de festival alanında katılımcıları karşılayacak. Festivale katılanlar için çeşitli hediyeler hazırlayan Mandi, sürprizleriyle festivale renk katacak.


Herkesi festivale davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes'imizin önemli ürünleri arasında yer alan mandalinamızın tanıtımına yönelik festivalimizi 23 Kasım günü gerçekleştireceğiz. Dünyada eşi benzeri olmayan Gümüldür satsuma mandalinamız ve ondan elde edilen onlarca çeşit ürünü festivalimizde vatandaşlarımıza sunacağız. Gün boyu birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı festivalimizde coşkuyu en güzel şekilde yaşayacağız. Tüm halkımızı geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivalimize bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Gümüldür, Menderes, Özdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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