Menderes'te muhtarlar masası kuruldu - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde, mahallelere daha etkin hizmet vermek adına muhtarlar masası kuruldu.



Muhtarlarla iletişimi artırarak mahallere daha etkin hizmet vermek, vatandaşlardan gelen istek, talep ve önerilerin daha hızlı şekilde çözülmesi amacıyla Menderes Belediyesi tarafından muhtarlar masası kurulduğu bildirildi. Birimin açılışını Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtarlarla birlikte gerçekleştirdi.



İlçede bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. 44 mahallemize daha etkin hizmet vermek adına muhtarlar masamızı belediyemiz içerisinde hayata geçirdik. Muhtarlarımız tarafından, kurduğumuz birime iletilecek sorun, talep ve önerilerin hızlı ve etkin şekilde çözümünü sağlayacağız. Başta belediyemiz olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla ilgili koordinasyonu da sağlayarak muhtarlarımıza destek olacağız. Meclis üyelerimizden Alper Sürücü ve Cumali Önder muhtarlar masamızdan sorumlu olacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum. Çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edecek, Menderes'imize değer katmayı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR