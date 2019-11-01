Menderes'te odun ve kömür denetimi

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye ekipleri, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte odun ve kömür satılan notalarda denetime çıktı.



Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm odun ve kömür satış yerlerinde denetime çıktı. Kalite kontrolü ve satış yetki belgesi kontrolünün yapıldığı denetimlerde, çevre ve insan sağlığı açısında zararlı olan türdeki kömürlerin satışına izin verilmeyeceği belirtildi.



Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimlerin gerçekleştiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte odun ve kömür satışlarında artış yaşanıyor. Menderes Belediyesi olarak satışların yapıldığı yerlerde denetimlerimizi arttırdık. Amacımız; çevreye ve insana zararlı ürünlerin satışlarını engellemek. Ekiplerimizin çalışmaları devam edecek. Sıkı denetimlerle zararlı türdeki kömürlerin ilçemizde satılmasına, çevreye ve insan sağlığına zarar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi. - İZMİR