Menderes'te Off Road Rüzgarı - Son Dakika

Menderes Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenecek Off Road Oyunları 7 Kasım Pazar günü Tekeli'de gerçekleşecek. Özel olarak hazırlanan alanda yapılacak etkinlik amatör off road tutkunlarını bir araya getirecek. Etkinlikte Formula 3 pilotu Sümeyye Ayan da mücadele edecek.

Doğa içerisinde özel parkurlarda zamana karşı gerçekleşecek yarışlarda katılımcılar pikap araçlarıyla yarışacak. Gün boyu sürecek off road oyunları renkli görüntülere sahne olacak. Yarışlar dışında çeşitli etkinliklerde gerçekleşecek.

Herkes davetli

Sporun her dalına destek verdiklerini ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes'imizde keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. İlki düzenlenecek off road oyunlarında ülkemizin dört bir yanından off road tutkunları bir araya gelecek. Etkinlikte başarılarıyla bizleri gururlandıran Formula 3 Pilotu Sümeyye Ayan'ın da yer alması bizler için önemli. Tüm hemşehrilerimizi pazar günü Tekeli'de gerçekleştireceğimiz etkinliğe davet ediyorum" dedi.