Menderes'te okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki okullar dezenfekte edildi.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Daha önce ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, ilköğretim öğrencileri, 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için okulların açılmasının planlanması nedeniyle yeniden çalışmalarını hızlandırdı. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla gerçekleşen çalışmalarda ekipler, okulların iç ve dış tüm alanlarını dezenfekte etti.

Yapılan çalışmayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Tüm okullarımızda gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon çalışmalarımızı açıklanan genelge ile pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak ilköğretim öğrencilerimiz ve 8 ile 12'ince sınıf öğrencilerimiz için yeniden gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya, eğitime her anlamda destek vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize iyi dersler dilerim" dedi. - İZMİR