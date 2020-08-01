Menderes'te orman yangını (2)- Yeniden - Son Dakika

İZMİR'in Menderes ilçesindeki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yerleşim yerine doğru ilerleyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ederken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes'in Çamönü mevkiinde, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 6 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangının yerleşim yerlerine doğru inmesi bölge halkını tedirgin etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor. Öte yandan jandarma ekipleri de yangın çıkan bölgeye giden yolu araç trafiğine kapattı.