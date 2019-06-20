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Menderes'te plaj temizliği

1 saat önce

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, vatandaşlarla birlikte plaj temizliği gerçekleştirdi.

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Menderes Belediyesi tarafından "Çevremiz, geleceğimiz için hep birlikte el ele" sloganıyla Özdere Çukuraltı Sahilinde plaj temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Özdere Çevre Derneği, Özdere Girişimci Kadınlar Derneği, Özdere Atatürkçü Düşünce Derneği, Çile Köyü Kültür ve Tanıtma Derneği'nin de desteklediği etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

BAŞKAN KAYALAR ETKİNLİKTE

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da eşi Aslı Kayalar'la birlikte etkinliğe katılarak plajdaki çöpleri dernek üyeleri ve vatandaşlarla birlikte topladı. Menderes'in 43 km sahil şeridinde periyodik zamanlarla gerçekleştirilecek etkinlik ilefarkındalık yaratılması amaçlanıyor.

DUYARLILIK VURGUSU

Herkesi çevrenin korunması ve temiz tutulması konusunda duyarlı olmaya davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " 'Çevremiz, geleceğimiz için hep birlikte el ele' diyerek Özdere Çukuraltı Sahilimizde vatandaşlarımızla birlikte plaj temizliğimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız etkinlik sırasında özellikle plajlarımızın sigara izmariti ve çiğdem kabuklarıyla dolu olduğunu gözlemledik. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını arzu ediyoruz. Doğanın Menderes'imize mirası olan sahillerimize hep birlikte sahip çıkacağız. Vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık ile güzel ilçemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz farkındalık etkinliğinde bizlerle olan herkese teşekkürler" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:19 Kaynak: Bültenler
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