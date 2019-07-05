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Menderes'te temizlik hareketi

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda tüm alanların temizlik ve bakımları gerçekleştiriliyor.

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İzmir'in Menderes ilçesinde, ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda tüm alanların temizlik ve bakımları gerçekleştiriliyor.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde hummalı bir temizlik ve bakım çalışması yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, hava kararıncaya kadar devam ediyor.

Ekipler tarafından haftanın 7 günü gerçekleşen çalışmalarda, vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlar olan; park, bahçe, piknik ve mesire alanlarında budama, ot temizliği ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaz aylarının gelmesiyle nüfusun arttığı; Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'de de ekipler, hem sahilde hem de sahil çevresinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes'imiz genelinde başlattığımız temizlik hareketiyle vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere tüm alanlarda temizlik ve bakım işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yeşilin ve mavinin bir arada olduğu güzel ilçemizde ekiplerimizin hummalı çalışmaları sürüyor. Planlı ve programlı şekilde gerçekleşen çalışmalar ile ilçemizin dört bir noktasına hizmetimizi sunuyoruz. Çevremizi ve doğamızı korumaya, güzelleştirmeye ve yeni yeşil alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
menderes, izmir, Güncel
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