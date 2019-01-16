Son Dakika Haberleri: Menderes'te Yağışlar Sonrası Oluşan Düdene İlgi

Menderes'te Yağışlar Sonrası Oluşan Düdene İlgi

32 dakika önce

İZMİR'de geçen hafta yağan rekor düzeydeki yağışlar sonrasında Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde oluşan düdende suyun şelale şeklinde akışını izlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenler, bölgeye akın ediyor.

Menderes'te Yağışlar Sonrası Oluşan Düdene İlgi, System.String[]
İZMİR'de geçen hafta yağan rekor düzeydeki yağışlar sonrasında Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde oluşan düdende suyun şelale şeklinde akışını izlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenler, bölgeye akın ediyor.

İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu.

Düden olarak bilinen bu oluşumu görmek isteyenler, bölgeye akın etti. Meraklı gözlerle suyun çatlaktan akmasını izleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. Menderesli vatandaşlardan Musa Meslioğlu, ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirerek, "Ben 57 yaşındayım bu arazide ilk defa böyle bir şey görüyoruz. İlk kez yaşanıyor" dedi. Meslioğlu, suyun yer altındaki boşluklara akması nedeniyle bölgede başka göçük yaşanmasından endişe ettiğini söyledi. Hüseyin Meslioğlu ise fotoğraf çektirmek için geldiklerini belirterek, "Bu köyde oturuyorum. Bunu ilk defa gördük. Biz de fotoğraf çektirmeye geldik" diye konuştu.

Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede suyun yerin altına akmaya devam ettiği görülürken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevresine emniyet şeridi çekildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:19 Kaynak: DHA

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