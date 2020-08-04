Menderes'te yangının çıktığı an İHA'larca böyle görüntülendi - Son Dakika

Menderes'te yangının çıktığı an İHA'larca böyle görüntülendi

Menderes yangınında mangalcı izi: Hortumla söndürmeye çalışmışlar

İHA'lar koordinat ve lokasyon verdi, kara birlikleri hemen müdahale etti

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde, ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, bölgede sürekli olarak gözetleme yapan İnsansız Hava Araçları yangının başladığı anları görüntüledi. İHA'lar, daha sonra ise kara birliklerine hemen koordinatları vererek erken müdahale edilmesini sağlarken, bölgede mangal yakanlarında izi tespit edildi.

Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin saatlerce havadan ve karadan söndürmek için mücadele verdiği yangınla ilgili, piknik yapmak için mangal yakanların izi tespit edildi.

Hortumla mangalı söndürmeye çalışmışlar

Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme yapan ekipler, Çile Mahallesi'nde bir mangal ateşinin yakıldığını, söndürmek için ise hortumla su taşındığını belirledi. Yangının bu nedenle çıkabileceği düşünülürken, bölgeden fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.

İHA'lar yangını tespit edip kara birliklerine koordinat verdi

Öte yandan, İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın Menderes'te keşif yaptığı ve yangının başlamasıyla kara birliklerine lokasyon ve koordinat verdiği görüntülerde ortaya çıktı.

İHA'lar tarafından kaydedilen görüntülerde, yangının Menderes'te başlama anları yer alıyor. Bölgede o sırada gözetleme yapan ısıya duyarlı İHA'lar, yangını tespit etmesiyle kara birliklerine koordinat ve lokasyon gönderiyor.

Yazılım çalışmaları başladı

Alınan bölgeye göre, üretilen İHA'larla ilgili yazılım çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yazılım çalışmalarının tamamlanmasıyla İHA'ların anında ormanlardan fotoğraflama çalışmaları yapabileceği, bu sayede orman yangınlarının neden çıktığı konusunda da bilgi sahibi olunabileceği aktarıldı.